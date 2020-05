Auch der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter ist weiterhin von der Ausrichtung der Fußball-WM 2022 in Katar überzeugt. „Die WM wird in Katar gespielt“, sagte der 84-Jährige in der ARD-„Sportschau“. An dem Großereignis am Persischen Golf war zuletzt erneut Kritik aufgekommen, nachdem in den USA eine Anklageschrift mit schwerwiegenden Bestechungsvorwürfen veröffentlicht worden war.