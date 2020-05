Wie in vielen anderen europäischen Ländern wird der Muttertag auch in Portugal bereits am 3. Mai gefeiert. Cristiano Ronaldo wäre aber nicht Cristiano Ronaldo, wenn er nicht auch diese Gelegenheit beim Schopf gepackt hätte, seiner Mutter eine große Freude zu bereiten: Und zwar in der Form eines Mercedes Benz GLC Coupe, Marktwert 100.000 Euro.