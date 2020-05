Und wann können Salzburgs Blasmusiker endlich wieder ihre Mundstücke anlegen? „Es gibt noch immer viele offene Fragen“, spricht Matthäus Rieger, Obmann im Salzburger Verband, von Grauzonen, die vor allem auch das Probengeschehen in den einzelnen Kapellen betreffen. Kleingruppen bis zu zehn Personen sind grundsätzlich erlaubt, die Regelung bringt viele Gruppen aber an ihre Raumgrenzen. Unzählige Großveranstaltungen wie Musik in kleinen Gruppen mussten abgesagt werden. Es gibt vorerst keine Ehrungen, auch keine Urkunden werden verteilt.