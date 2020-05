Eine Kundin meinte, dass ihr niemand so sehr abgegangen ist wie ihre Friseurin„, erzählt Innungsmeister-Stellvertreterin Manuela Prenner, die in Pinkafeld ein Friseurgeschäft betreibt. So dürfte es wohl einigen ergangen sein. Nachdem die Haare in den vergangenen Wochen mehr oder weniger ungebändigt wachsen durften und nicht vom Profi geschnitten werden konnten, freuten sich - wie berichtet - schon viele auf den ersten Haarschnitt. Dass dieser nun mit Schutzmaske erfolgt, ist durchaus eine Umstellung. “Es ist sehr ungewohnt, mit Maske zu arbeiten„, meint etwa Margit Bleich, die ein Geschäft in der Grenzgemeinde Pamhagen hat. Auch die Anzahl der Kunden, die sie betreuen kann, sei jetzt begrenzt. Dass sie das Minus aufgrund der Zwangspause wieder aufholen kann, glaubt Bleich nicht. Immerhin: “Viele, die bisher nach Ungarn zum Haareschneiden gefahren sind, kommen jetzt zu mir“, sagt sie.