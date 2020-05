Bewohner müssen in der Messe-Quarantäne bleiben

„Alle Patienten haben milde Verläufe“, sagt Andreas Huber vom medizinischen Krisenstab der Stadt Wien. Ein Spezialtrupp hat das Asylheim am Wochenende mit Desinfektonsmittel komplett gereinigt. Theoretisch könnten alle Bewohner zurück. Doch sie müssen in der Messe-Quarantäne bleiben.