Ganz klar ist die Lage etwa bei annullierten Flügen, da muss das Geld rücküberwiesen werden, die Schlichtungsstelle hilft auch beim Durchsetzen dieser Bestimmung. Bei Hotelbuchungen kommt es dagegen auf die Regelung im Urlaubsland an. So ist es etwa in Italien rechtlich gedeckt, dass bei Stornierungen nur Gutscheine vergeben werden. Auch heimische Unterkunftgeber bieten derzeit verstärkt Gutscheine als Ersatz für geplatzte Reisen an. Doch Vorsicht: Diese sind nicht insolvenzgesichert, falls das Unternehmen also die Krise nicht übersteht, gibt es kein Geld zurück. Hat man also die Wahl, sollte man sich das gut überlegen. Infos zu allen rechtlichen Fragen rund um den geplatzten Sommerurlaub: www.verbraucherschlichtung.at.