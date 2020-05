Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat ein klares Bekenntnis zur erhofften Vertragsverlängerung mit Fußball-Tormann Manuel Neuer abgegeben. „Wir wollen ihn weiter an uns binden“, sagte Hainer in einem „Kicker“-Interview (Montag). Überzogene Gehaltsvorstellungen in den laufenden Verhandlungen sieht der 65-Jährige bei dem Weltklasse-Keeper und Teamkollegen von ÖFB-Star David Alaba nicht.