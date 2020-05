Auch wenn die digitale Lernkurve durch den Covid-Lockdown nach oben geht, sehen die Salzburger Neos Verbesserungsbedarf. „Besonders erschreckend sind Zahlen einer im September 2018 vorgelegten Studie des österreichischen Austauschdienstes“. sagt Neos-Bildungssprecher Sebastian Huber und fügt an: „72 Prozent der befragten Lehrenden geben an, in ihrer Grundausbildung ‘eher schlecht’ oder ‘schlecht’ auf die Verwendung von digitalen Lehr- und Lernmedien vorbereitet worden zu sein“, Für ihn ist klar, dass die Krise die Wichtigkeit der Digitalisierung aufzeigt und das Bildungssystem mit der schnellen Entwicklung nicht mithalten kann. Hier ist für Huber Bundesbildungsminister Heinz Faßmann gefordert um die notwendigen Konzepte zu entwickeln.