Ein Überblick für notwendige Kredite

In der heutigen Investitionsklausur der Stadt soll ein konkreter Überblick über laufende und bevorstehende Projekte geschaffen werden. Harald Preuner: „Wir wollen alle Projekte am Tisch haben die noch heuer umsetzbar sind, damit wir wissen, wieviel Geld heuer tatsächlich investiert und wieviel noch benötigt wird.“ Nicht alle budgetierten Projekte können tatsächlich noch heuer umgesetzt werden. Als Beispiel nennt er durch die Krise verschobene Arbeiten in Parks, die 2020 nicht mehr nachgeholt werden können. Dabei versichert er, dass es keine Streichorgie geben wird. Die Stadt müsse rasch wissen, wie hoch die benötigten Kredite sind.