Dank- und Bittsagungen könnten am 14. Mai durch St. Corona am Schöpfl schallen. Bischof Alois Schwarz kann sich eine Dankwallfahrt in die zu Altenmarkt an der Triesting gehörende Katastralgemeinde vorstellen. Bürgermeister Josef Balber und Direktor Otto Kurt Knoll vom Forum Wienerwald werden die Wallfahrt organisieren.