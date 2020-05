„Ich muss arbeiten“

„Ich rief die rechte Hand von Prinz Albert an und bat ihn um Hilfe. Man brachte Niki ins Krankenhaus, gab ihm Antibiotika und Spritzen und kümmerte sich um ihn. Ich riet Niki, entweder im Krankenhaus zu bleiben oder nach Wien zurückzukehren. Am nächsten Morgen ging ich durchs Fahrerlager und sah Niki in einer Ecke im Schatten stehen. „Niki! Du bist verrückt! Was machst du hier?“ - „Nein, nein“, entgegnete er. „So ist es besser, ich muss arbeiten.“ Was soll man so einem Menschen sagen? Das war typisch Niki. Aber er sah wirklich nicht gut aus.“