Verstappen gab in einem Interview mit der ungarischen Zeitung „Nemzeti Sport“ selbst an, ungerne in die Schule gegangen zu sein. Mit 15 hörte er gänzlich auf. Der niederländische Fanliebling blieb aber nicht ungebildet. Nur: Er suchte sich aus, was er im Leben braucht. Und als er vor RB-Chef Helmut Marko stand, soll er schon mit 16 einen hervorragenden Eindruck gemacht haben. Er sprach deutsch, englisch, niederländisch und soll viel erwachsener gewesen sein, als seine Konkurrenten.