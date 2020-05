So wurde beispielsweise am Sonntag ein 51-jähriger Mann aus Wals auf der Westautobahn (A1) mit 174 km/h in einem Bereich, in dem 80 km/h erlaubt sind, erwischt. Er habe es eilig gehabt, begründete der Mann gegenüber der Polizei.

Auf der Tauernautobahn (A10) fuhr am Samstag ein 23-Jähriger im Bereich des Autobahnzubringers Bischofshofen mit seinem 380 PS starken Pkw mit einer Geschwindigkeit von 163 km/h. Erlaubt gewesen wären 80 km/h.