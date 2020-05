Nach harten Verhandlungen hat nun das ehemalige Modine Areal in Kötschach-Mauthen endlich einen Käufer gefunden. Das Werk schlitterte in die roten Zahlen und musste 2017 geschlossen werden. 170 Mitabeiter verloren damals ihre Arbeit. jetzt wird die Firma Apricum das gesamte Areal mit 55.000 Quadratmetern Grundstücksfläche und die 18.000 Quadratmeter große Halle kaufen und sanieren. Der Kaufvertrag wird am 7. Mai in Klagenfurt unterfertigt. Bürgermeister Walter Hartlieb erhofft sich dadurch eine Belebung der Region und zusätzliche Arbeitsplätze.