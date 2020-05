Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat mit seiner Vertagung der Diskussion um die Vermögenssteuer die SPÖ empört. „Die Frage stellt sich heute, nicht erst in ein paar Jahren“, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag. Wer nicht heute für einen „gerechten Beitrag von Millionenvermögen zur Finanzierung der Corona-Krisenkosten“ eintritt, sorge dafür, dass die Arbeitnehmer zahlen. Die Grünen würden sich dem Regierungspartner ÖVP „völlig unterordnen und verraten dabei ihre Prinzipien und politischen Kerninhalte“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.