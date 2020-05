Madrid: „Covid-frei“-Siegel, Schnelltests und Fieberchecks in Hotels

In Madrid, dem Zentrum der Pandemie in Spanien, denkt man über ein „Covid-frei“-Siegel für Unterkünfte nach. In den Hotels der RoomMate-Kette muss der Gast sein Gepäck über Matten rollen, die mit Desinfektionsmittel imprägniert wurden. Danach folgt ein Fiebercheck und der Gast bekommt eine Maske, Desinfektionsgel und Handschuhe in die Hand gedrückt. Das VP Hotel Plaza de Espana wird am Eingang Covid-19-Schnelltests machen, für die der Kunde 50 Euro berappen muss. „Wir haben bereits 600 Reservierungen für das Hotelrestaurant in der ersten Woche nach Wiedereröffnung“, freute sich der Chef der Hotelgruppe, Javier Perez.