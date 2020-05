Kontaktloses Zahlen boomt

Beim kontaktlosen Zahlen müssen die Käufer Ihre Plastikkarten nicht in ein Lesegerät stecken und an dem davor womöglich von vielen anderen Menschen genutzten Terminal eine PIN eingeben, sondern brauchen die Karte oder das Smartphone nur an das Terminal halten. Das Limit für diese Zahlungsmethode wurde auch in Österreich auf 50 Euro erhöht.