Tausende Hoteliers in Österreich wollen wegen der Betriebssperren in der Corona-Krise den Staat auf Schadenersatz klagen. In Tirol wird die Zahl der Entschädigungsanträge auf 3500 geschätzt, in Salzburg könnten es laut Schätzungen der Hoteliersvereinigung mehr als 2000 sein.