Weltweit waren 77.103 Menschen aus 171 Nationen in 104 Ländern auf verschiedensten Untergründen unterwegs, in Österreich waren es 27.046 Teilnehmer. Unter ihnen: Superstar Marcel Hirscher. Insgesamt kamen Spenden in der Höhe von 2,8 Millionen Euro zusammen. Nach der Absage des Laufs in Wien wegen der Coronavirus-Pandemie war dank einer App jeder individuell unterwegs.