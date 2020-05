Regisseur Konstantin Paul erzählt die Geschichten über Aufnahmen im Webcamstil. An den besten Stellen erwächst aus den leeren Dialogen Tragikomik. Darstellerin Lochhead murmelt Mantren, die an Orwellsche Dystopien erinnern: „Solidarität ohne Nähe ist Solidarität.“ Musiker Gordon Safari fasst die Spannung zwischen Langeweile und Nervosität, zwischen Nichtstun und Ausnahmezustand in düstere Klänge. Leider überdeckt die Musik stellenweise den Gesang – lieber noch mal abmischen! Die jungen Künstler schneiden in zwanzig Minuten Spielzeit eine Menge Fragen an. Das ist einerseits kurzweilig und sympathisch ungeschliffen, andererseits die größte Schwäche von „Tag 47“. Die Themen haben keine Zeit zu atmen. Die Figuren bleiben blass, werden zu reinen Symbolen der jeweiligen Prämisse. Geschickter wäre ein Serien-Ansatz gewesen, der die Themen einzeln in Episoden verdichtet.