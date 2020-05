Böse Zungen behaupten, ein Tesla Cybertruck ist wie ein Unfall: Man muss einfach hinsehen. Da ist etwas Wahres dran, zumindest was das Hinschauen betrifft. Und das wiederum gilt auch für die Designstudien, die gerade im Internet kursieren. Man will einfach wissen, wie so etwas aussieht.