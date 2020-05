18 Männer der Freiwilligen Feuerwehr Eberstein mussten am Sonntag um 1.20 Uhr zu einem Osterfeuer ausrücken. Unbekannte hatten den Osterhaufen auf der Pfarrwiese in Eberstein in Brand gesetzt. Der Haufen sollte zur Sonnwendfeier am 21. Juni abgebrannt werden.