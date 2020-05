Insgesamt 567 Personen laborieren in Wien aktuell an einer Corona-Erkrankung. Im Krankenhaus befinden sich 124 Patienten, 22 von auf ihnen der Intensivstation. Die gute Nachricht: An der Zahl der Todesfälle mit oder an Covid-19 hat sich in Wien mit insgesamt 135 Opfern nichts verändert.