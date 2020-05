Gegen 19.30 Uhr war der 24-Jährige mit dem Auto auf der Innviertlerstraße von Schärding in Richtung Andorf unterwegs. In der Ortschaft Teuflau kam er links von der Fahrbahn ab, rammte den Zaun eines Baumarktes und prallte gegen eine Böschung. Anschließend überschlug sich der Pkw mehrfach und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die beiden Insassen flüchteten.