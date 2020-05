„Es war ein schwieriger Augenblick, das bestreite ich nicht. Sie hatten eine Strategie, um mit einem Szenario wie bei ,Death of Stalin‘ umzugehen“, sagte Johnson in einem Interview mit der Boulevardzeitung „Sun“. Damit spielte der Premier auf den Film „The Death of Stalin“ (2017) an, in dem es um die Ereignisse um den Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin im Jahr 1953 geht.