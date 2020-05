57 Prozent wollen mehr mit Auto fahren

Abgesehen von der verstärkten Bereitschaft, das Büro ins Wohnzimmer zu verlegen, zeichnen sich auch andere Veränderungen in der Gesellschaft ab. So lässt die Umfrage erwarten, dass sich die Menschen aus Angst vor einer Ansteckung in nächster Zeit eher mit dem Auto als mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen dürften. 75 Prozent wollen ausdrücklich nicht das Auto verkaufen und auf Öffis umsteigen, 57 Prozent wollen mehr mit dem Auto fahren. Außerdem kündigen 47 Prozent an, künftig weniger fliegen zu wollen - 30 Prozent wollen sich keine Flug-Einschränkungen auferlegen. Ein Viertel hat sich dazu noch keine Meinung gebildet.