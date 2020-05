Ja, ziemlich sicher. Gerade in der Eventbranche und in der Nachtgastronomie wird es viele „aufstellen“. Aber was ich positiv sehe: Viele Gastronomen haben innerhalb sehr kurzer Zeit ihr Angebot umgestellt und flexibel auf die Krise reagiert - ich denke da an Take-aways, Lieferservices usw. Das hat auch gezeigt, was mit etwas Kreativität eigentlich alles möglich wäre.