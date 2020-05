„Ich bin ein Bad Boy fürs Leben“, schreibt er zu dem Clip, der für sehr viel Staunen sorgt. Warum er nach wie vor so fit ist? „Ich mache zwei Stunden Konditionstraining, eine Stunde lang bin ich am Fahrrad und eine am Laufband, dann hebe ich ein paar leichte Gewichte mit 300 Wiederholungen“, erklärt Tyson in seinem Podcast “Hotboxin" mit Rapper T.I. Beeindruckend ...