Seinen Klub, der alleine durch Tickets von Fans und VIPS an die 13 Millionen Euro pro Saison einnimmt, würden Geisterspiele am härtesten treffen. Dank Kurzarbeit, zusätzlicher Gehaltsverzichte und Mietreduktionen konnte man die Liquididät (im Gegensatz zu den von der Liga Ende März erhobenen Daten) bei völlig ausbleibenden Einnahmen bis September deutlich nach hinten verlängern, „dauerhaft wird so aber kein Klub überleben!“