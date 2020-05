Abdoul Gafar (21) aus Burkina Faso spielt bei Tabellenführer Slutsk in Weißrussland. Und träumte wohl davon, solche Tore nicht vor leeren Rängen zu schießen. In einer Meisterschaft, die als einzige in Europa noch spielt. Denn, während sich die Spieler nach dem Tor, wie immer, umarmen, fordert der Coronavirus auch in Weißrussland seine Opfer.