Da staunten die Braunauer Polizeibeamten nicht schlecht, als der 29-Jährige am Samstag gegen 9.15 Uhr in ihr Wachzimmer spaziert kam und den Versuch unternahm, sich über eine am Vortag durchgeführte Amtshandlung zu beschweren. Dergleichen kommt zwar öfter vor, doch die Polizisten erkannten anhand der Artikulationsschwierigkeiten des Autolenkers sofort, dass er beeinträchtigt sein dürfte.