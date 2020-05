„Sie ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. Es gefällt mir, mit Leuten zu arbeiten, die bereit sind, den harten Weg zu gehen“, so Mayrhofer. “Klaus ist ein super Typ. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl.", kommt postwendend von Wendy. Die Schweizer Zeitung bezeichnet den Österreicher Mayrhofer als „Tüftler“. Also als einen, der immer an das Besserwerden denkt, der immer am Feinschliff arbeitet. Dieses akribische Arbeiten ist auch ein wichtiger, gemeinsamer Punkt, bei Trainer und Sportlerin.