Sofort in die Offensive ging am Samstag Abend der Anwalt des bekannten und gut in die Politik vernetzten Szene-Lokalbetreiber Martin Ho. In dessen Lokal DOTS im Brunnerhof im 19. Bezirk war am Freitag eine illegale Party von der Polizei gesprengt worden, bei der auch zahlreiche verbotene Substanzen gefunden wurden. Der Lokalbetreiber selbst will von nichts gewusst haben.