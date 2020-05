Er selber habe nichts gegen Spenden, sagte der Ex-Salzburger. Nur: Er wolle selber bestimmen, wo das Geld hingeht. Die Klubs hätten genug Mittel, um die Angestellten auszuzahlen, behauptete Lazaro. Und er habe sich erpresst gefühlt, klagte er. Denn: „So sieht keine faire Kommunikation aus. Jeder will etwas Soziales leisten, dann aber bitte für den richtigen Zweck. (...) Wir wollen unser Geld lieber direkt an lokale Geschäfte, Einrichtungen und Krankenhäuser weitergeben und so Gutes tun."