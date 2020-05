Der 22-Jährige ist diplomierter Krankenpfleger und weiß aus zahlreichen Gesprächen, dass sich fast alle Senioren wünschen, so lange wie möglich zu Hause gepflegt zu werden. Nach einer Grundausbildung studierte Weber Pflegemanagement in Graz und schloss den Meisterlehrgang für Führungskräfte im Gesundheitswesen ab. „Es ist wichtig, all diese Stufen zu durchlaufen. Denn nur so kann man tatsächlich feststellen, welches Pflegemodell für den Betroffenen das geeignetste ist“, so Weber.