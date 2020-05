Für pannonische Frühlingsgefühle sorgt etwa eine Spargelcreme. Am besten mit regionalem Gemüse, direkt aus dem Seewinkel. Als zuckersüßer Höhepunkt bietet sich ein selbst gemachter Kirschstrudel an. Die heimischen Kirschen sind zwar noch lange nicht reif, aber die herrlichen Spezialitäten der „Kirschen-Genussquelle“ wurden garantiert aus heimischen Früchten erzeugt und bieten sich auch als Geschenk zum Muttertag an.