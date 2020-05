EK Zeller Eisbären müssen kleinere Brötchen backen. Die großen Tage mit sechs Meistertiteln in der Nationalliga sind längst Geschichte. Schon vor der Coronakrise war klar, dass man kürzertreten muss. Der Aufwand in der AHL sprengt die finanziellen und sportlichen Zeller Möglichkeiten. Viele Routiniers wechseln den Verein oder beenden ihre Karriere. Nachwuchstalente Fehlanzeige. Immerhin positiv: Den Klub, der 1928 gegründet wurde, wird es auch zukünftig geben. Ein Einstieg in die Kärntner Liga ist ebenso eine Variante wie die Wiederaufnahme einer dritten Liga in Österreich. Entscheidungen fallen in den nächsten Wochen.