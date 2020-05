Ein Lesezeichen in seinem Browser mit dem Titel „Busty College girl fu…“ ist einem Vortragenden an der Universität Miami zum Verhängnis geworden. Studenten entdeckten bei einer E-Learning-Sitzung das Lesezeichen am Bildschirm des Vortragenden, machten Screenshots und Videos und meldeten es der Uni. Der Lektor reichte daraufhin die Kündigung ein.