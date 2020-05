Kündigungen drohen

Spechtenhauser schließt eine „Teillösung“ nicht aus. Der Prozentsatz an genehmigter Kurzarbeit soll sich an jenem orientieren, in welchem jeder Verband Einnahmen erwirtschaftet. Dazu zählen weder die Ortstaxe noch Interessensbeiträge der Mitglieder. Spechtenhauser: „Mehr wie zehn Prozent Kurzarbeit werden sich so nicht ausgehen!“ Deshalb warnt Hans Wieser: „Fließt kein AMS-Geld, drohen schlimmstenfalls Kündigungen.“