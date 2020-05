Außerdem werden auch falsche Versprechungen zur Wirksamkeit gemacht. „Ein Anbieter wirbt etwa mit der Wirkung von Nano-Silber in der Maske. Die antibakterielle Wirkung von Silber ist zwar bekannt, aber Bakterien sind eben bis zu 100-mal größer als Viren“, schüttelt der Experte den Kopf. „Abgesehen vom finanziellen Schaden besteht so die Gefahr, dass Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen und so ihre Gesundheit gefährden“, warnt auch der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer von der KPÖ.