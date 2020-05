Suche nach perfektem Baum dauerte Monate

Die größte Schwierigkeit gab’s aber gleich am Anfang. „Dafür ist nur eine von tausend Lärchen geeignet“, sagt der Innervillgratner Experte. Die monatelange Suche nach dem perfekten Baum endete schließlich in Schlaiten: Dort stand sie endlich, die 200 Jahre alte Lärche, 43 m hoch, pfeilgerade und einen Brusthöhendurchmesser von 110 cm. Für Senfter endete eine Odyssee und begann die Präzisionsarbeit, die unzähligen Teilstücke zu fertigen. Der geplante Zusammenbau in Ried am 19. März fiel Corona zum Opfer. Doch Mitte letzter Woche war es dann soweit, am letzten Tag mit abnehmendem Mond, denn das Mondzeichen sei sehr wichtig. Nach zwei Tagen Präzisionsarbeit zeigte sich der Schöpfer zufrieden: „Gewaltig, das Riesenrad hat nur zwei Millimeter Schlag nach oben und null seitlich. Mir ist jedenfalls kein Wasserrad in dieser Dimension in Österreich bekannt.“ Zufrieden, ja stolz, ist auch die Eigentümerin: „Es entsteht ein Schausägewerk, mit dem ich den Besuchern, vor allem den Kindern, das Erbe unserer Vorfahren zeige“.