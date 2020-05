Die Ideen der Bundesregierung zur Bekämpfung des Virus sind bekannt. Noch weiß keiner, was da richtig oder falsch ist. Was aber erwartet werden kann, ist ein breiter Prozess der Meinungsbildung. Es kann nicht sein, dass Wissenschafter, die Zweifel oder gar Kritik an Entscheidungen äußern, abgeschasselt werden. Es kann nicht sein, dass der eingeforderte nationale Schulterschluss, von der Regierung „TeamAustria“ genannt, alle anderen Nuancen der Diskussion als unpatriotisch geißelt.