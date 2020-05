Erholung am Achensee und auf der Seegrube

Sich im Alpenhof am Achensee erholen, auf der Seegrube wandern, Karten spielen und den Einheimischen dabei zuschauen, wie sie an das Leben vor dem Krieg anzuknüpfen versuchen – es ist ein anderer Blick auf den jungen Frieden in Tirol. Er ist subjektiv, nicht primär dem Dokumentarischen verpflichtet. Und dennoch ist er eine aussagekräftige Ergänzung zu dem, was bisher über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren berichtet wurde. Die Herausgeber stellen den Lesern Erklärungen zur Einordnung zur Seite.