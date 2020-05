Die Mayday-Demonstration in Wien am 1. Mai ist doch nicht so friedlich verlaufen wie erhofft. Nachdem ein Radfahrer bei der Mariahilfer Straße über eine Stiege stürzte, habe eine „gewaltbereite Menge aus circa zehn Personen“ einen Motorradpolizisten sowie einen zweiten ihm zur Hilfe kommenden attackiert, berichtete die Polizei am Samstag. Verletzt wurde niemand, die Polizei bitte um Hinweise auf die Täter.