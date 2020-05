Tierrettung übergeben

Drei der Feuerwehrmänner, die sich in Bereitschaft befanden, rückten zu dem ungewöhnlichen Einsatz - Tierrettung statt Feuer - aus. Ein Einsatz, der sich als nicht so einfach herausstellte. Denn „Donald Duck“ - so wurde das Tier von den Kameraden „getauft“ - ließ sich nicht leicht einfangen. Das Tier konnte zu guter Letzt in einer Box der Tierrettung übergeben werden.