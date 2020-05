Das Unglück ereignete sich auf einer Reitanlage in Navis. Dort ritt die 14-Jährige gegen 12.30 Uhr mit dem Pferd durch das Areal, als sie plötzlich herunter stürzte. In Folge schlug sie mit dem linken Ellenbogen hart auf dem Boden und am Lattenzaun auf. Dadurch zog sich die 14-Jährige Verletzungen zu. Von den Rettungskräften wurde sie vor Ort erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht. Bei dem Unfall war auch die Mutter anwesend.