Drama für Nachtlokale

Franz Adelgasser vom bekannten „Mike’s Café“ auf dem Lendplatz freut sich aufs Aufsperren, „meine Leute rufen schon ständig an und können es kaum erwarten - ein tolles Gefühl für einen Gastronomen“. Aber auch hier spielt sich sonst alles an der Bar ab, die „Hütte“ ist speziell an den Abenden mit Livemusik voll. Beides gibt es in absehbarer Zukunft nicht, dafür aber eine Sperrstunde um 23 Uhr. Ein Drama für ein Lokal, das sonst bis zwei Uhr in der Früh offen hält.