„Alles habe ich mit viel Leidenschaft und sehr intensiv betrieben“, so Auinger. „Alle drei Aufgaben sind jetzt weggebrochen, da plagt dich schon ein bissl die Angst, wenn du plötzlich keine Einkünfte mehr hast“, macht Auinger aus seinem Herzen keine Mördergrube. Wie Millionen Fans weltweit hofft auch die Legende, dass am 16. August die MotoGP tatsächlich am Red Bull Ring Station macht. „Es wäre ein Schritt zur Normalität, auch ohne Fans. Und der Sport würde den Menschen wieder eine andere Perspektive geben. Aber natürlich hat die Gesundheit Priorität, so ein Rennen muss wirklich für alle vertretbar sein.“