Am Anwesen seines Vaters in Faak am See war ein 29 Jahre alter Mann aus Finkenstein Samstagvormittag mit Entrümpelungsarbeiten beschäftigt. Beim Beladen der Transportmulde seines Traktors geriet dieser im abschüssigen Gelände plötzlich ins Rollen. Der Mann versuchte auf den Traktor zu springen um ihn zum Stillstand zu bringen. Dabei rutschte er allerdings ab und wurde überrollt.