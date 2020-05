Um etwa 23.30 Uhr wurde Florian H. von dem Mann vor dem Gutshof in Kronstorf abgesetzt. „Meine Mutter“, so der Täter im Verhör, „war noch wach und machte mir gleich Vorwürfe, weil ich so lange ausgeblieben war. Ich ging in mein Zimmer, dachte nach - und beschloss, sie umzubringen. Noch nie davor hatte ich so eine Idee gehabt, aber nun war ich mir sicher, dass ich das tun müsse. Also lud ich mein Gewehr auf.“